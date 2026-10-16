Ex-BBB Lucas Fernandes e esposa revelaram para a web que estão a espera de gêmeos - Reprodução / Instagram

Ex-BBB Lucas Fernandes e esposa revelaram para a web que estão a espera de gêmeosReprodução / Instagram

Publicado 16/10/2026 12:33

Lucas Fernandes, ex-participante do "BBB 18", e Ana Lúcia Vilela anunciaram que estão esperando gêmeos. A novidade foi compartilhada em uma publicação conjunta no Instagram, nesta quinta-feira (15), com um vídeo que mostra o momento em que a filha do casal descobre a gravidez. "Agora somos CINCO! O amor se multiplicou, e Deus nos surpreendeu da forma mais linda possível", escreveram na legenda.







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No registro, Lucas conta que o casal preparou uma surpresa para revelar a notícia para a filha mais velha, Luísa . "Ela ainda não sabe. Ela pedia muito por esse irmãozinho ou irmãzinha (...) e preparamos essa caixinha pra contar pra ela de forma bem lúdica. Uma surpresa especial", explicou. No registro, Lucas conta que o casal preparou uma surpresa para revelar a notícia para a filha mais velha, Luísa . "Ela ainda não sabe. Ela pedia muito por esse irmãozinho ou irmãzinha (...) e preparamos essa caixinha pra contar pra ela de forma bem lúdica. Uma surpresa especial", explicou.