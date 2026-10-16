Ex-BBB Lucas Fernandes e esposa revelaram para a web que estão a espera de gêmeosReprodução / Instagram
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No registro, Lucas conta que o casal preparou uma surpresa para revelar a notícia para a filha mais velha, Luísa . "Ela ainda não sabe. Ela pedia muito por esse irmãozinho ou irmãzinha (...) e preparamos essa caixinha pra contar pra ela de forma bem lúdica. Uma surpresa especial", explicou.
Ao abrir a caixa, a menina encontrou uma roupa de bebê e, inicialmente, achou que a peça era para ela. "Não, não, não... não cabe em mim", reagiu. Lucas então explicou que Ana Lúcia estava grávida. "Tem um neném aqui dentro. A irmãzinha ou o irmãozinho da Luísa", disse.
O vídeo também mostrou outro momento da família, já durante o chá revelação. "Agora somos...", disse a criança, antes de completar, junto com o pai: "Cinco!". Na sequência, uma fumaça rosa tomou conta do ambiente enquanto os três se abraçavam.
Do 'BBB 18' ao casamento
Lucas ganhou projeção nacional ao participar do "BBB 18", em 2018. Na época, entrou no programa noivo de Ana Lúcia, mas a aproximação com Jéssica Müller dentro do reality provocou repercussão fora da casa e levou ao término temporário do relacionamento.
Após um período afastados, os dois retomaram a relação. Em 2019, se casaram em uma cerimônia intimista no Red Rock Canyon, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e, em 2021, realizaram uma segunda celebração em Foz do Iguaçu, no Paraná. O casal já é pai de uma menina, nascida em 2022.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Leticia Pessôa