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Mel Breia, do Rio, vence Miss Bumbum Brasil 2026; veja o pódio
Influenciadora de 24 anos apresentou número inspirado em Marilyn Monroe na final do concurso, realizada em São Paulo; fotos
A influenciadora Mel Breia, de 24 anos, representante do Rio de Janeiro, venceu o Miss Bumbum Brasil 2026. A final da 14ª edição ocorreu na noite de quinta-feira (15), na Opium Club, na Vila Olímpia, em São Paulo. A coroação aconteceu na madrugada desta sexta-feira (16). O evento foi apresentado por Luiza Ambiel, conhecida pela participação no quadro "Banheira do Gugu".
Com 117 centímetros de bumbum, Mel escolheu uma apresentação inspirada no universo burlesco e em Marilyn Monroe. Ela abriu o número ao cantar "Happy Birthday to You" à capela, em referência à interpretação que a atriz norte-americana fez da música no aniversário do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1962. A performance integrou a etapa final do concurso, diante dos jurados e do público presente.
Antes de vencer a disputa, a influenciadora já havia sido incluída pela Playboy Nova Zelândia em uma seleção de rostos associados à "beleza sem filtros". Ela também ganhou repercussão nas redes sociais ao relatar que gasta menos de R$ 100 por mês com maquiagem e que recorre a ingredientes naturais nos cuidados com a pele.
Entre os hábitos que descreveu estão o uso da parte interna da casca de banana no rosto e a aplicação de pitaya como maquiagem. Segundo seu relato, a proposta é manter uma rotina com poucos produtos e dispensar filtros nas fotos. Mel tem formação como atriz e já trabalhou como figurante em produções da TV Globo.
No resultado final, Cris Baldissera, representante do Rio Grande do Sul, conquistou o segundo lugar. Bruna Moraes, do Espírito Santo, ficou em terceiro e recebeu o título de Bumbum de Bronze. O concurso também distribuiu outras faixas: Gabi Rosa, de Santa Catarina, foi eleita Miss Bumbum Revelação, enquanto Bia Black, de Rondônia, recebeu o título de Miss Bumbum Simpatia.
Antes de vencer a disputa, a influenciadora já havia sido incluída pela Playboy Nova Zelândia em uma seleção de rostos associados à "beleza sem filtros". Ela também ganhou repercussão nas redes sociais ao relatar que gasta menos de R$ 100 por mês com maquiagem e que recorre a ingredientes naturais nos cuidados com a pele.
Entre os hábitos que descreveu estão o uso da parte interna da casca de banana no rosto e a aplicação de pitaya como maquiagem. Segundo seu relato, a proposta é manter uma rotina com poucos produtos e dispensar filtros nas fotos. Mel tem formação como atriz e já trabalhou como figurante em produções da TV Globo.
No resultado final, Cris Baldissera, representante do Rio Grande do Sul, conquistou o segundo lugar. Bruna Moraes, do Espírito Santo, ficou em terceiro e recebeu o título de Bumbum de Bronze. O concurso também distribuiu outras faixas: Gabi Rosa, de Santa Catarina, foi eleita Miss Bumbum Revelação, enquanto Bia Black, de Rondônia, recebeu o título de Miss Bumbum Simpatia.
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