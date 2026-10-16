Fernanda Montenegro completou 97 anos e ganhou homenagens - Reprodução / Instagram

Fernanda Montenegro completou 97 anos e ganhou homenagensReprodução / Instagram

Publicado 16/10/2026 13:50

Parabéns! Fernanda Montenegro completa 97 anos, nesta sexta-feira (16). Através das redes sociais, a dama do teatro e da televisão brasileira celebrou o aniversário e recebeu uma enxurrada de homenagens de admiradores, incluindo famosos.

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"Celebro hoje meu aniversário de 97 anos agradecendo às plateias que me acompanham nas leituras dramáticas por todos esses anos", escreveu a atriz, na legenda da publicação. No vídeo, Fernanda resgatou vários registros de quando se apresentou nos palcos.

"Parabéns à nossa melhor versão da cultura brasileira!!! Fernanda é inspiração diária de vida, amor e ética!!! Obrigada por esses 97 anos de exemplo", disse a jornalista Leilane Neubarth. "Parabéns é uma palavra pequena para tamanha imensidão de mulher. Toda uma vida de coerência e dignidade. Um exemplo para todas nós. Um beijo imenso", declarou a atriz Bruna Lombardi.

"Parabéns, diva! Gigante da nossa Cultura! Meu sonho de consumo é seu abraço", exaltou a apresentadora Astrid Fontenelle. "Feliz aniversário, meu amor! Meu farol! Minha amiga! Minha irmã! Minha mãe! Minha estrela guia", declarou a comunicadora Regina Casé.

"97 anos de sabedoria e contribuindo por um Brasil com mais educação e cultura. Viva Dona Fernanda! Saúde sempre", desejou o influenciador digital Danilo Faro. "Te amo, rainha de todos nós", homenageou a cantora Marina Lima.

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Em agosto, a veterana foi a estrela da comemoração pelos 60 anos do Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio. A atriz apresentou "Nelson Rodrigues por Ele Mesmo", leitura dramatizada baseada na obra organizada por Sônia Rodrigues, filha do dramaturgo, em uma sessão exclusiva para convidados.

Ao fim da leitura, Fernanda foi ovacionada pela plateia e se emocionou. "Eu tinha 37 anos quando foi feito esse espaço consagrado. O que foi feito aqui dentro foi de reivindicação de liberdade e de criatividade. Quis o Deus do destino, as musas, que eu estivesse viva ainda aqui hoje lendo Nelson Rodrigues dentro desse teatro. Há poucos sobreviventes dessa época que tiveram esse lugar como busca de liberdade, criatividade e democracia... O teatro é um lugar muito sagrado", afirmou a artista, na ocasião.

Andréia Horta, Cris Viana, Alice Carvalho, Bruno Mazzeo e mais personalidades também estiveram presentes na celebração.