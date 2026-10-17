Família de Netinho divulga detalhes da missa de sétimo dia do cantor na Bahia - Reprodução / Instagram

Família de Netinho divulga detalhes da missa de sétimo dia do cantor na BahiaReprodução / Instagram

Publicado 17/10/2026 10:39

A família do cantor Netinho, que morreu aos 60 anos , divulgou os detalhes da missa de sétimo dia do artista. A cerimônia está marcada para a próxima segunda-feira (19), às 12h, na Igreja do Senhor do Bonfim, em Salvador, na Bahia. Amigos, fãs e admiradores poderão participar da homenagem.