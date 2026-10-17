Ana Maria Braga - Reprodução / TV Globo

Ana Maria BragaReprodução / TV Globo

Publicado 17/10/2026 17:02 | Atualizado 17/10/2026 17:03

Ana Maria Braga , de 77 anos, revelou que já fez um aborto e falou pela primeira vez sobre a experiência. Em entrevista às Páginas Amarelas da revista Veja, publicada na sexta-feira (16), a apresentadora contou que enfrentava dificuldades financeiras na época e não tinha condições de se sustentar.

"Nunca falei disso, mas, sim, fiz e foi péssimo. Não recomendo. Embora não fosse muito nova, naquele momento da vida ainda nem conseguia me sustentar direito e achava que não tinha outro caminho. Não guardo culpa", declarou.

A comandante do "Mais Você" não revelou quando a interrupção da gravidez ocorreu. Apesar de descrever a experiência como difícil, afirmou que não sente culpa pela decisão que tomou naquele momento da vida.

Durante a conversa, Ana Maria também se posicionou a favor da legalização do aborto e defendeu que a escolha deve caber à própria mulher. Para a veterana, cada pessoa tem o direito de decidir sobre o próprio corpo, de acordo com suas circunstâncias.

"A decisão deve ser sempre da mulher. Ela é quem sabe do próprio corpo. Sou defensora da liberdade individual. É a mulher, com a consciência dela, que deve decidir o que fazer com o ser que está gerando", afirmou.

A apresentadora também foi questionada sobre sua relação com o feminismo. Embora defenda a autonomia feminina, ela afirmou que não se considera feminista e explicou sua visão sobre o papel das mulheres na sociedade. "Não, sou feminina. Na minha visão, a mulher tem que estar junto do homem e ser respeitada, reconhecida", disse.

Ana Maria ressaltou que sua posição não significa desvalorizar a luta histórica das mulheres por direitos e espaço na sociedade. Segundo ela, sua preferência é contribuir para mudanças por meio de atitudes, sem necessariamente se associar a movimentos. "Só não sou de levantar bandeira e sair por aí gritando. Prefiro trabalhar mais para mudar o cenário", completou.