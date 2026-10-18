Publicidade
Jorge Ben Jor cai no choro durante show para 50 mil pessoas
Aos 87 anos, cantor se emocionou com o carinho dos fãs em apresentação em São Paulo que marcou seu retorno às grandes arenas
Jorge Ben Jor, de 87 anos, não conteve a emoção durante o show "Alquimia Popular Brasileira", realizado neste sábado (17), no Nubank Parque, em São Paulo. Diante de cerca de 50 mil pessoas, o cantor chorou ao demonstrar seu carinho pelos fãs. A apresentação marcou seu retorno aos grandes estádios da capital paulista.
Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu durante a música "Alcohol". Ao se dirigir à plateia, o artista declarou: "Eu gosto tanto de vocês". Logo depois, levou as mãos à cabeça e caiu no choro, sob os aplausos do público.
De roupa branca e seus tradicionais óculos escuros, Jorge Ben Jor mostrou disposição ao longo de duas horas e meia de espetáculo. O repertório reuniu clássicos que atravessam gerações, como "Mas, Que Nada", "País Tropical", "Taj Mahal", "Chove Chuva", "Fio Maravilha" e "Ponta de Lança Africano (Umbabarauma)".
Outras canções, como "A Banda do Zé Pretinho", "Santa Clara, Clareou", "Zazueira" e "Que Maravilha", também fizeram parte da apresentação. O público acompanhou as músicas em coro e dançou ao som da mistura de samba, soul, rock e funk, característica da trajetória do artista.
O espetáculo ainda abriu espaço para faixas menos frequentes no repertório do cantor, entre elas "Errare Humanum Est" e "Os Alquimistas Estão Chegando", presentes no álbum "A Tábua de Esmeralda", lançado em 1974. O disco também inspirou o conceito da apresentação.
Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu durante a música "Alcohol". Ao se dirigir à plateia, o artista declarou: "Eu gosto tanto de vocês". Logo depois, levou as mãos à cabeça e caiu no choro, sob os aplausos do público.
De roupa branca e seus tradicionais óculos escuros, Jorge Ben Jor mostrou disposição ao longo de duas horas e meia de espetáculo. O repertório reuniu clássicos que atravessam gerações, como "Mas, Que Nada", "País Tropical", "Taj Mahal", "Chove Chuva", "Fio Maravilha" e "Ponta de Lança Africano (Umbabarauma)".
Outras canções, como "A Banda do Zé Pretinho", "Santa Clara, Clareou", "Zazueira" e "Que Maravilha", também fizeram parte da apresentação. O público acompanhou as músicas em coro e dançou ao som da mistura de samba, soul, rock e funk, característica da trajetória do artista.
O espetáculo ainda abriu espaço para faixas menos frequentes no repertório do cantor, entre elas "Errare Humanum Est" e "Os Alquimistas Estão Chegando", presentes no álbum "A Tábua de Esmeralda", lançado em 1974. O disco também inspirou o conceito da apresentação.
Próximo show
O próximo compromisso de Jorge Ben Jor está previsto para o Rock The Mountain 2026, que acontece em dois fins de semana, entre outubro e novembro, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.
O festival contará com mais de 100 atrações distribuídas em 12 palcos. Além do cantor, o evento terá apresentações de grandes nomes da música nacional e internacional, como Anitta, Ivete Sangalo, Jorja Smith, M.I.A., Marcelo D2 e Gaby Amarantos. O projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, também integra a programação, que inclui ainda Djonga, L7NNON, Barão Vermelho e Falamansa.
Celebridades
Victoria's Secret 2026: conheça as brasileiras confirmadas no desfile
Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e Carol Trentini estão entre os destaques do evento deste domingo (18); saiba onde assistir
Celebridades
Morte de Lua Blanco: Arthur Aguiar e famosos prestam homenagens
Ex-namorado relembra reconciliação com a atriz após anos de afastamento; colegas de 'Rebelde' também lamentam a perda
Celebridades
Bianca Andrade deixa mansão de R$ 18 milhões por causa do filho
Influenciadora priorizou rotina escolar de Cris e proximidade com Fred Bruno ao se mudar para São Paulo; veja o tour completo da nova casa
Celebridades
Paolla Oliveira revela que incentivou Virginia a ficar na Grande Rio
Coroada pela Imperatriz, atriz detalhou troca de mensagens com influenciadora e surpresa diante da mudança no Carnaval
Celebridades
Bruna Marquezine revela o que passou a achar sexy no amor
Atriz admite que nem sempre foi uma boa parceira e conta como a maturidade mudou suas prioridades nos relacionamentos
Celebridades
Jorge Ben Jor cai no choro durante show para 50 mil pessoas
Aos 87 anos, cantor se emocionou com o carinho dos fãs em apresentação em São Paulo que marcou seu retorno às grandes arenas
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.