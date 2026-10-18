Jorge Ben Jor cai no choro durante show para 50 mil pessoas





Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu durante a música "Alcohol". Ao se dirigir à plateia, o artista declarou: "Eu gosto tanto de vocês". Logo depois, levou as mãos à cabeça e caiu no choro, sob os aplausos do público.



De roupa branca e seus tradicionais óculos escuros, Jorge Ben Jor mostrou disposição ao longo de duas horas e meia de espetáculo. O repertório reuniu clássicos que atravessam gerações, como "Mas, Que Nada", "País Tropical", "Taj Mahal", "Chove Chuva", "Fio Maravilha" e "Ponta de Lança Africano (Umbabarauma)".



Outras canções, como "A Banda do Zé Pretinho", "Santa Clara, Clareou", "Zazueira" e "Que Maravilha", também fizeram parte da apresentação. O público acompanhou as músicas em coro e dançou ao som da mistura de samba, soul, rock e funk, característica da trajetória do artista.



O espetáculo ainda abriu espaço para faixas menos frequentes no repertório do cantor, entre elas "Errare Humanum Est" e "Os Alquimistas Estão Chegando", presentes no álbum "A Tábua de Esmeralda", lançado em 1974. O disco também inspirou o conceito da apresentação.

Jorge Ben Jor , de 87 anos, não conteve a emoção durante o show "Alquimia Popular Brasileira", realizado neste sábado (17), no Nubank Parque, em São Paulo. Diante de cerca de 50 mil pessoas, o cantor chorou ao demonstrar seu carinho pelos fãs. A apresentação marcou seu retorno aos grandes estádios da capital paulista.Um dos momentos mais emocionantes da noite aconteceu durante a música "Alcohol". Ao se dirigir à plateia, o artista declarou: "Eu gosto tanto de vocês". Logo depois, levou as mãos à cabeça e caiu no choro, sob os aplausos do público.De roupa branca e seus tradicionais óculos escuros, Jorge Ben Jor mostrou disposição ao longo de duas horas e meia de espetáculo. O repertório reuniu clássicos que atravessam gerações, como "Mas, Que Nada", "País Tropical", "Taj Mahal", "Chove Chuva", "Fio Maravilha" e "Ponta de Lança Africano (Umbabarauma)".Outras canções, como "A Banda do Zé Pretinho", "Santa Clara, Clareou", "Zazueira" e "Que Maravilha", também fizeram parte da apresentação. O público acompanhou as músicas em coro e dançou ao som da mistura de samba, soul, rock e funk, característica da trajetória do artista.O espetáculo ainda abriu espaço para faixas menos frequentes no repertório do cantor, entre elas "Errare Humanum Est" e "Os Alquimistas Estão Chegando", presentes no álbum "A Tábua de Esmeralda", lançado em 1974. O disco também inspirou o conceito da apresentação.

Próximo show

O próximo compromisso de Jorge Ben Jor está previsto para o Rock The Mountain 2026, que acontece em dois fins de semana, entre outubro e novembro, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, distrito de Petrópolis, na Região Serrana do Rio.

O festival contará com mais de 100 atrações distribuídas em 12 palcos. Além do cantor, o evento terá apresentações de grandes nomes da música nacional e internacional, como Anitta, Ivete Sangalo, Jorja Smith, M.I.A., Marcelo D2 e Gaby Amarantos. O projeto Dominguinho, formado por João Gomes, Mestrinho e Jota.pê, também integra a programação, que inclui ainda Djonga, L7NNON, Barão Vermelho e Falamansa.

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