Bruna Marquezine revela o que passou a achar sexy no amorReprodução / Youtube

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Letícia Montrezor
Bruna Marquezine, de 31 anos, revelou que a maturidade mudou sua forma de enxergar os relacionamentos amorosos. Durante participação no podcast "É Noia Minha?", apresentado por Camila Fremder, a atriz contou que deixou de lado as grandes demonstrações de amor e passou a valorizar a estabilidade em uma relação.
"Eu estou apaixonada pela estabilidade. Acho que tem a ver com a maturidade. Todas as frases que eu idealizava que queria ouvir da boca do parceiro, todas as provas de amor e atitudes, esquece. Joga tudo fora. Eu não acho nada disso mais legal. De nada serve. É outra coisa agora que acho linda, romântica, sexy", declarou.
Durante a conversa sobre a segunda temporada da série "Amor da Minha Vida", do Disney+, Bruna também reconheceu semelhanças entre sua trajetória e a de Bia, personagem que interpreta na produção. Ao recordar antigos namoros, admitiu que nem sempre esteve em sua melhor fase para se relacionar.
"Eu acho que tive fases da minha vida em que fui meio roubada para alguém também. Com a melhor das intenções, não querendo ser. Olhando para trás hoje, eu falo: 'Cara, não sei se estava na minha melhor fase ali'", confessou.
O assunto ainda rendeu um momento descontraído. Quando Camila afirmou que nunca havia reatado um namoro, Bruna brincou ao dar a entender que já voltou com algum ex, mas não revelou detalhes.
Além da vida amorosa, a atriz falou sobre as mudanças na relação com a carreira. Na televisão desde a infância, ela contou que, durante muito tempo, associou sua identidade ao trabalho e sentia uma cobrança constante para alcançar novos resultados.
"Vivi muitos anos com uma frustração constante, de que nada do que você fez está bom o suficiente. Precisa de mais e mais", desabafou.
Hoje, Bruna afirma que conseguiu encontrar um equilíbrio maior entre a profissão e a vida pessoal. "Acho que é uma das primeiras fases da minha vida em que o trabalho não é mais quem eu sou. Isso é muito legal", celebrou.