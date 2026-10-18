Adriana LimaReprodução / X

Mais artigos de Letícia Montrezor
Letícia Montrezor
O Brasil terá representantes de diferentes gerações no Victoria's Secret Fashion Show 2026, que acontece neste domingo (18), em Los Angeles, nos Estados Unidos. Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Carol Trentini, Daiane Sodré, Luiza Perote e Gabriela Moura estão entre as brasileiras confirmadas no tradicional desfile da grife de lingerie.
fotogaleria
Alessandra Ambrosio - Reprodução / X
Daiane Sodré - Reprodução / X
Carol Trentini - Reprodução / Internet
Luiza Perote - Reprodução / Instagram
Gabriela Moura - Reprodução / X
Adriana Lima - Reprodução / X

Uma das modelos mais conhecidas da história da marca, Adriana Lima, de 45 anos, retorna à passarela para mais uma edição. A baiana estreou no evento em 1999 e se tornou um dos principais rostos da Victoria's Secret.

Outra veterana é Alessandra Ambrosio, também de 45 anos, que celebra sua 20ª participação no desfile. A gaúcha mantém uma longa trajetória com a grife e voltou a integrar o elenco após a retomada do evento, em 2024.

O desfile também marca o retorno de Carol Trentini, de 39 anos, após 17 anos de ausência. A modelo, natural de Panambi, no Rio Grande do Sul, participou das edições de 2005, 2006 e 2009.

Entre os nomes da nova geração está Daiane Sodré, de 33 anos. Natural de Baixa Grande, na Bahia, ela estreou no evento em 2025 e conquistou uma nova oportunidade na passarela internacional.

Já Luiza Perote, de 21 anos, fará sua estreia na Victoria's Secret. Nascida em Humaitá, no Amazonas, a jovem acumula trabalhos para grandes marcas de luxo, como Chanel, Prada e Gucci.

A influenciadora Gabriela Moura, de 22 anos, também está de volta. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Gabi estreou no desfile em 2025 e retorna pelo segundo ano consecutivo.

Além das brasileiras, o evento contará com nomes como Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Barbara Palvin e Alex Consani. A programação musical terá apresentações de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney e do grupo KATSEYE.

O Victoria's Secret Fashion Show 2026 terá transmissão ao vivo a partir das 20h30, pelo canal oficial da marca no YouTube, além dos perfis no Instagram e TikTok.