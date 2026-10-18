Adriana Lima - Reprodução / X

Adriana LimaReprodução / X

Publicado 18/10/2026 17:45

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Uma das modelos mais conhecidas da história da marca, Adriana Lima, de 45 anos, retorna à passarela para mais uma edição. A baiana estreou no evento em 1999 e se tornou um dos principais rostos da Victoria's Secret.Outra veterana é Alessandra Ambrosio, também de 45 anos, que celebra sua 20ª participação no desfile. A gaúcha mantém uma longa trajetória com a grife e voltou a integrar o elenco após a retomada do evento, em 2024.O desfile também marca o retorno de Carol Trentini, de 39 anos, após 17 anos de ausência. A modelo, natural de Panambi, no Rio Grande do Sul, participou das edições de 2005, 2006 e 2009.Entre os nomes da nova geração está Daiane Sodré, de 33 anos. Natural de Baixa Grande, na Bahia, ela estreou no evento em 2025 e conquistou uma nova oportunidade na passarela internacional.Já Luiza Perote, de 21 anos, fará sua estreia na Victoria's Secret. Nascida em Humaitá, no Amazonas, a jovem acumula trabalhos para grandes marcas de luxo, como Chanel, Prada e Gucci.A influenciadora Gabriela Moura, de 22 anos, também está de volta. Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Gabi estreou no desfile em 2025 e retorna pelo segundo ano consecutivo.Além das brasileiras, o evento contará com nomes como Gigi Hadid, Candice Swanepoel, Barbara Palvin e Alex Consani. A programação musical terá apresentações de Megan Thee Stallion, Tate McRae, Megan Moroney e do grupo KATSEYE.O Victoria's Secret Fashion Show 2026 terá transmissão ao vivo a partir das 20h30, pelo canal oficial da marca no YouTube, além dos perfis no Instagram e TikTok.