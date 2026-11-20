Bolsonaro ficará internado para realização dos exames e investigação diagnóstica - Marcelo Camargo / Agência Brasil

Bolsonaro ficará internado para realização dos exames e investigação diagnósticaMarcelo Camargo / Agência Brasil

Publicado 20/11/2026 20:22

ex-presidente Jair Bolsonaro passou mal nesta sexta-feira (20) e foi levado ao Hospital DF Star, em Brasília, para receber atendimento médico. A ocorrência foi confirmada pelo senador Carlos Bolsonaro (PL-SC), um dos filhos do ex-presidente.

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Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, sentiu fortes dores abdominais e foi atendido por seu médico particular, que recomendou seu deslocamento para a unidade hospitalar, onde deverá realizar exames. O trajeto foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente. Bolsonaro, que está em prisão domiciliar, sentiu fortes dores abdominais e foi atendido por seu médico particular, que recomendou seu deslocamento para a unidade hospitalar, onde deverá realizar exames. O trajeto foi acompanhado por viaturas da Polícia Militar, responsáveis pelo monitoramento da residência do ex-presidente.

Mais cedo, o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-SC) informou, em publicação nas redes sociais, que o pai havia sido levado ao hospital após sentir fortes dores abdominais. Ele atribuiu o episódio às condições de prisão e à falta de mobilidade do ex-presidente.

"Meu pai acaba de ir para o hospital novamente, após sentir fortes dores abdominais", publicou no X o senador eleito Carlos Bolsonaro.

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também confirmou o encaminhamento hospitalar e afirmou ainda que está voltando de sua viagem a Israel.



De acordo com boletim médico divulgado pelo hospital, Bolsonaro deu entrada com quadro de dor e distensão abdominal e ficará internado para realização dos exames e investigação diagnóstica. A nota é assinada pelo cardiologista Brasil Caiado e pelos cirurgiões Claudio Birolini e Alexandre Chartuni.

Bolsonaro sofre com sequelas de uma facada que levou no abdome durante a campanha presidencial de 2018, e já passou por várias cirurgias.



No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão no processo da trama golpista. Posteriormente, após passar por uma cirurgia, obteve o direito de cumprir a pena em prisão domiciliar. O ex-presidente também se recupera de uma pneumonia bacteriana.

A família Bolsonaro defende a inocência de Jair e alega que ele é alvo de perseguição da Justiça. O STF vai votar em dezembro a constitucionalidade de uma lei que reduz as penas de Jair Bolsonaro e de outros condenados por envolvimento na trama golpista de 2022.