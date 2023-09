Búzios investe na saúde preventiva para crianças com programa ?Saúde na Escola - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/09/2023 12:15

Búzios - A Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realiza nas escolas e creches de Búzios o programa federal “Saúde na Escola”, e nesta sexta-feira (22), foi a vez da Creche Municipal Maria Amélia, no bairro Alto da Boa Vista.

As crianças tiveram uma animada palestra sobre arboviroses, em uma parceria entre a equipe da Atenção Primária à Saúde e a Agentes de Epidemiologia. Um tema importante com a proximidades de meses de temperatura mais quente e, consequentemente, com mais incidência de chuvas.

Arboviroses são doenças causadas por vírus transmitidos, principalmente, por mosquitos. As arboviroses mais comuns em ambientes urbanos são: Dengue, Chikungunya e Zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

Ações como essa são importantes porque os pequenos reproduzem o conhecimento que adquiriram em casa com seus pais e responsáveis, como as formas de prevenção dessas doenças:

Eliminar água parada dos pratinhos e vasos de plantas.

Manter caixas d’água tampadas.

Colocar tela nos ralos de água da chuva.

Secar pneus e protegê-los da chuva.

Limpar calhas da residência.

Escovar os pratos e trocar a água dos pets (1x por semana).

Manter piscinas limpas e com água tratada.