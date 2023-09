Búzios participa da apresentação do Programa PMRJ Digital 190 Integrado no Rio de Janeiro - Prefeitura de Búzios

Publicado 24/09/2023 12:16

Búzios - Nesta semana, a Prefeitura de Búzios, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, participou da apresentação do Programa PMRJ Digital 190, um aplicativo 190RJ para agilizar e otimizar o serviço 190, no estado do Rio de janeiro. A apresentação foi realizada na sede do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), situado na Cidade Nova, no Rio de Janeiro.

Na ocasião, o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira, esclareceu que o app será disponibilizado para atender localidades que já dispõem do atendimento emergencial 190. O programa passará por um período de teste de 30 dias.



Ainda de acordo com o secretário da Pasta, após a população acionar o aplicativo 190RJ, o serviço de inteligência da PM enviará agentes para atender o caso. O projeto também realizará ações preventivas aos usuários.



O projeto-piloto conta com a parceria entre a Secretaria de Estado de Turismo e a Associação de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH).



A partir do aplicativo de celular, a pessoa deve transmitir as informações em tempo real, como:



Local;



Tipo de delito;



Grau de risco;



Arma utilizada pelo criminoso.



Os representantes de Búzios, foram: o secretário de Segurança e Ordem Pública, Sérgio Ferreira; o subsecretário de Segurança e Ordem Pública, Maycon Siqueira; o coordenador do Centro de Monitoramento, Sub Tem Wedson Cedro e o gerente Administrativo, Joel. O evento contou com a participação dos representantes pela área de Segurança Pública dos municípios do Estado do Rio de Janeiro.