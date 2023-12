Cerimônia de abertura do Mundial da Juventude de Velas 2023 acontece nesta sexta-feira na Praça Santos Dumont em Búzios - Prefeitura de Búzios

Publicado 05/12/2023 14:58

Búzios - A Cerimônia de Abertura do Mundial da Juventude de Vela 2023 está marcada para esta sexta-feira, 8 de dezembro, às 18h30, na Praça Santos Dumont, no coração de Búzios. Este prestigiado evento, considerado o maior encontro de Vela Jovem do Mundo, acontece de 8 a 16 de dezembro, com a participação de 415 velejadores de 61 países. As delegações desfilarão pela encantadora Orla Bardot e Rua das Pedras, concentrando-se próximo ao Hotel Atlântico às 18h, antes de iniciar a competição em busca da medalha de ouro nas águas de Búzios.

A cidade, reconhecida por sua vocação para a vela, oferece condições privilegiadas, com excelentes raias, ventos favoráveis e um cenário marinho deslumbrante. Além do espetáculo esportivo, Búzios encanta os visitantes com sua rica gastronomia e diversas atrações turísticas.



A organização do evento é conduzida pela Confederação Brasileira de Vela (CBvela), contando com o apoio fundamental da Prefeitura de Búzios, através das secretarias de Pesca, Agricultura e Esportes Náuticos, e de Lazer e do Esporte.