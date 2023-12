Búzios celebra Bandeira Azul na Azeda e Azedinha - Prefeitura de Búzios

Publicado 15/12/2023 15:22

Búzios - Nesta quarta-feira, 13 de dezembro, foi dia de celebrar a conquista do prêmio internacional da Bandeira Azul, resultado de esforços dedicados ao plantio de espécies nativas, acessibilidade, educação ambiental, ordenamento, fiscalização e limpeza no município de Armação dos Búzios na Região dos Lagos do Rio. A cerimônia de hasteamento da bandeira na Azeda e Azedinha contou com a participação de diversas autoridades municipais.

O biólogo e secretário do Ambiente e Urbanismo, Evanildo Nascimento, expressou a emoção do momento, ressaltando que este é um legado para a cidade, um sonho compartilhado pela equipe. Um momento de reflexão foi dedicado ao colega Alberto Bloch, arquiteto da secretaria, falecido nesta segunda-feira, cujo desejo pela revitalização da Lagoa de Geribá será honrado. O Prefeito Alexandre Martins destacou que o dia marca a realização de um sonho, fazendo de Búzios a única cidade, além da capital do Rio, a ter duas praias Bandeira Azul. E que o objetivo é aumentar a quantidade de praias com esse importante reconhecimento internacional de qualidade ambiental. As praias de Tucuns e Tartaruga já deram início às coletas de água para análise laboratorial para concorrerem ao prêmio.

A cerimônia de hasteamento da bandeira também contou com a participação dos Secretários Romano Lorenzi, de Cultura e Patrimônio Histórico, Rodrigo Ramalho de Educação, Sérgio Ferreira de Segurança e Ordem Pública, Daniele Martins, Secretária da Mulher, Marcus Vallerius, Secretário de Governo, Aurélio Barros, Secretário da Pessoa com Deficiência, Nilton César, Secretário do Idoso, Cristiano Marques, de Turismo e do Subsecretário de Serviços Públicos, Leandro Pereira, demonstrando o comprometimento da administração municipal em seguir trabalhando para o progresso sustentável da nossa amada cidade.