Rafael Aguiar mostra força, faz evento com milhares de pessoas e conquista apoio de Bolsonaro e do Cláudio Castro, Governador do Rio e JaneiroDivulgação

Publicado 18/03/2024 14:19

Búzios - O Prefeito em exercício de Búzios, Rafael Aguiar, pré-candidato a Prefeito nas eleições suplementares pelo PL demonstrou força nesta sexta-feira (15) realizando um evento com milhares de pessoas e conquistando o apoio do ex-Presidente Bolsonaro e do Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

Rafael Aguiar que anunciou há poucas semanas a sua filiação ao PL, partido do Bolsonaro e do Cláudio Castro, viu seu nome deslanchando nas pesquisas e sua pré-candidatura, que diziam ser incerta até então, ganhar corpo e forma, além de apoios estratégicos e fortes como o que aconteceu no evento da última sexta-feira.

Milhares de pessoas compareceram ao evento que recebeu a presença do ex-Presidente Jair Bolsonaro, líder da direita no Brasil e com a presença do Governador do Rio, Cláudio Castro, que só compareceu neste evento, dando prioridade ao seu apoio ao jovem Rafael Aguiar e olhando diferente para o município de Búzios, que passará por uma eleição suplementar em 28 de abril, com a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em cassar e afastar Alexandre Martins.