Projeto Cavalos Marinhos - Reprodução

Projeto Cavalos MarinhosReprodução

Publicado 24/07/2025 14:24

Búzios - Nesta segunda-feira (28), a Secretaria do Clima e Sustentabilidade de Búzios, em parceria com o Projeto Cavalos Marinhos, realizará uma ação de preservação e educação ambiental na Praia do Forno, das 9h às 11h. No local, serão feitas a limpeza da praia e escritórios com a presença da Comunidade Caiçara.



O evento também fará alusão à Campanha Julho Sem Plástico, um movimento global que visa conscientizar sobre a poluição causada pelo plástico e promover a redução ou eliminação do uso de plásticos aplicados durante o mês de julho, com o objetivo de promover hábitos mais sustentáveis de forma permanente. O movimento teve início na Austrália, em 2011, e foi dividido por diversos países, incluindo o Brasil.



A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura com a proteção do meio ambiente e o incentivo à conscientização da população local e dos visitantes. Através de ações como essa, o município busca promover a conservação dos ecossistemas marinhos e fortalecer a cultura de sustentabilidade, garantindo um futuro mais saudável para as próximas gerações.

Divulgação Ascom