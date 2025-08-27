AcidenteFolha de Búzios

Mais artigos de Renata Cristiane
Renata Cristiane
Búzios - Um acidente entre uma moto e um carro deixou um motoboy ferido na tarde desta quarta-feira (27) em Búzios. A colisão foi registrada na Avenida José Bento Ribeiro Dantas, em frente à loja Expresso Cerealista, no bairro Manguinhos.

Populares que estavam no local ajudaram no atendimento inicial até a chegada do socorro, chegando a usar uma sombrinha para proteger o motociclista do sol enquanto aguardavam os bombeiros.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Rodolfo Perissé. O estado de saúde do motoboy não foi divulgado.

Devido ao acidente, o trânsito na região ficou lento, agravando os congestionamentos já comuns naquele trecho da avenida. 
Fonte: Jornal Folha de Búzios