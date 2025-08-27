AcidenteFolha de Búzios
Populares que estavam no local ajudaram no atendimento inicial até a chegada do socorro, chegando a usar uma sombrinha para proteger o motociclista do sol enquanto aguardavam os bombeiros.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o resgate da vítima, que foi encaminhada ao Hospital Municipal Dr. Rodolfo Perissé. O estado de saúde do motoboy não foi divulgado.
Devido ao acidente, o trânsito na região ficou lento, agravando os congestionamentos já comuns naquele trecho da avenida.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.