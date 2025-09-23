Praia Reprodução
Com o tema “Sustentabilidade Ambiental e Urbanística Búzios 2030”, a ação dá continuidade à agenda da cidade junto à ONU-Habitat, na qual Búzios foi premiada em 2024 nos ODS 6 e 14, no Desafio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.
Durante o circuito, os participantes percorrerão um trajeto de 3,5 km a pé, ligando as duas praias com selo Bandeira Azul. Ao final da caminhada, cada participante receberá uma muda de Ipê, que será plantada em uma cova previamente preparada pelo setor de Parques e Jardins do município.
Inscrições e mais informações: https://buzios.rj.gov.br
Programação:
Percurso: da Praia do Forno até a Praia da Azeda
08h – Encontro do grupo e fala de abertura do Secretário de Clima e Sustentabilidade de Búzios
08h15 – Exposição dos painelistas
08h25 – Início da caminhada
09h25 – Conclusão da caminhada e plantio das mudas de Ipê na Praia da Azeda
Moderação
Evanildo Nascimento – Secretário de Clima e Sustentabilidade de Armação dos Búzios
Painelistas
Thomas Weber – Secretário Municipal de Turismo de Búzios
Felipe de Oliveira Araújo – Secretário Municipal de Urbanismo de Saquarema/RJ
Nathalie Freret-Meurer – Presidente do Projeto Cavalos-Marinhos RJ
Cilene Santos – Presidente da Associação das Mulheres Caiçaras Buzianas
