Búzios - A Prefeitura de Búzios, junto da Secretaria do Clima e Sustentabilidade, promoverá no dia 4 de outubro, às 8h, o Circuito Urbano 2025, entre as duas praias que possuem o selo internacional Bandeira Azul: Forno e Azeda. A iniciativa tem como objetivo conscientizar a população dentro da linha de Ação Climática e Meio Ambiente Urbano do Ciclo Urbano 2025.

Com o tema “Sustentabilidade Ambiental e Urbanística Búzios 2030”, a ação dá continuidade à agenda da cidade junto à ONU-Habitat, na qual Búzios foi premiada em 2024 nos ODS 6 e 14, no Desafio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Durante o circuito, os participantes percorrerão um trajeto de 3,5 km a pé, ligando as duas praias com selo Bandeira Azul. Ao final da caminhada, cada participante receberá uma muda de Ipê, que será plantada em uma cova previamente preparada pelo setor de Parques e Jardins do município.

Inscrições e mais informações: https://buzios.rj.gov.br 

Programação:

Percurso: da Praia do Forno até a Praia da Azeda

08h – Encontro do grupo e fala de abertura do Secretário de Clima e Sustentabilidade de Búzios

08h15 – Exposição dos painelistas

08h25 – Início da caminhada

09h25 – Conclusão da caminhada e plantio das mudas de Ipê na Praia da Azeda

Moderação

Evanildo Nascimento – Secretário de Clima e Sustentabilidade de Armação dos Búzios

Painelistas

Thomas Weber – Secretário Municipal de Turismo de Búzios

Felipe de Oliveira Araújo – Secretário Municipal de Urbanismo de Saquarema/RJ

Nathalie Freret-Meurer – Presidente do Projeto Cavalos-Marinhos RJ

Cilene Santos – Presidente da Associação das Mulheres Caiçaras Buzianas
