Angela BarrosoReprodução
Angela era colunista social, apresentadora de podcast e, até recentemente, coordenadora da Secretaria da Pessoa com Deficiência (PCD) de Búzios. Ao longo de décadas, também atuou como coordenadora da APAE local, desempenhando papel central na defesa dos direitos de crianças e adultos com deficiência, em especial de pessoas com síndrome de Down.
Na semana anterior ao seu falecimento, o prefeito Alexandre Martins comunicou pessoalmente a Angela que o Espaço Multidisciplinar — instalado no prédio da antiga APAE, que passará a abrigar a Secretaria PCD — receberia o nome dela em reconhecimento ao trabalho dedicado às crianças especiais. Segundo relatos, Angela emocionou-se intensamente ao receber a notícia.
O espaço anunciado pelo município deverá reunir serviços da APAE e ampliar atendimentos especializados, inclusive para crianças no espectro autista.
No dia 11 de agosto, Angela participou do programa Renata Cristiane Online, quando, na condição de coordenadora da Secretaria PCD, abordou as polêmicas envolvendo a APAE de Búzios. Na ocasião, afirmou que o município tem mais de 1.700 pessoas com deficiência e comentou pedido da prefeitura para a devolução do prédio da instituição — proposta que, segundo ela, foi recusada pela direção da APAE. No quadro final do programa, dedicou seus “likes” às filhas e amigas e apontou como “deslike” aqueles que tentaram descredibilizar seu trabalho.
Natural de Campos dos Goytacazes, Angela escolheu Búzios para viver e construiu uma atuação reconhecida na cidade: conciliava militância social, coordenação pública e presença na mídia local.
Ainda não há informações oficiais sobre velório, sepultamento ou sobre o impacto imediato do falecimento nas atividades da Secretaria PCD.
