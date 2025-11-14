Show de Fernandinho reúne milhares de fiéis - Ascom

Show de Fernandinho reúne milhares de fiéisAscom

Publicado 14/11/2025 17:11

Búzios - Na noite desta quinta-feira (13), milhares de fiéis lotaram a Praça da Tia Uia, no bairro da Rasa, para acompanhar o show do cantor gospel Fernandinho, parte da programação especial dos 30 anos de emancipação político-administrativa de Armação dos Búzios. A apresentação emocionou o público e marcou de forma inesquecível o segundo dia das celebrações pelo aniversário da cidade.



Durante o show, Fernandinho destacou a alegria de participar da festa e deixou uma mensagem especial aos moradores buzianos. “Estou muito feliz em estar aqui com vocês comemorando esta data tão especial, que é o aniversário de 30 anos da cidade. O desejo do meu coração é, assim como a canção diz, ‘uma nova história’. Que Deus tenha uma nova história para cada morador dessa cidade. Tenho certeza de que grandes coisas vão acontecer nesta noite. Eu espero voltar outras e outras vezes”, afirmou o cantor.



O evento reuniu famílias, grupos de oração e admiradores de várias regiões, que celebraram em clima de fé, música e união.



A programação dos 30 anos de Búzios segue até sábado (15), sempre na Praça da Tia Uia. Nesta sexta-feira (14), quem sobe ao palco, a partir das 18h, é o grupo de pagode Pixote. No sábado, o encerramento dos shows ficará por conta do cantor gospel Thiago Brado, também às 18h, finalizando a celebração com louvor e emoção.