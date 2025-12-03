AlagamentosAscom
Equipes das Secretarias de Saneamento, Obras e Defesa Civil foram acionadas logo após o início da chuva e atuaram na desobstrução de bueiros para acelerar o escoamento da água. No Porto da Barra, a pressão da chuva e o acionamento manual da elevatória atrasaram a abertura das comportas, contribuindo para o acúmulo de água em algumas vias. Apesar dos transtornos, a Defesa Civil informou que não houve danos materiais.
“Pedimos que a população contribua: não coloque o lixo para fora durante a chuva; recolha-o e disponibilize apenas nos horários de coleta. Materiais de construção devem ser armazenados dentro do imóvel e descartados somente em caçambas. Manter quintais e calçadas limpos é fundamental, pois tudo isso acaba indo para os bueiros e impedindo o escoamento”, orientou Salme.
A Prefeitura destacou que a limpeza dos bueiros é feita diariamente pelas equipes de Serviços Públicos, mas reforçou que a participação da população é essencial. Em caso de pontos de alagamento ou bueiros entupidos após chuva, os moradores podem acionar a Defesa Civil e as equipes de Saneamento para atendimento imediato.
