Publicado 03/12/2025 18:39

Búzios - Um temporal no início da tarde desta terça-feira (2) levou Búzios a registrar bolsões de água em diferentes pontos da cidade. Em apenas 30 minutos, o município recebeu entre 25 e 30 milímetros de chuva — volume suficiente para sobrecarregar o sistema de drenagem e provocar alagamentos pontuais.



Equipes das Secretarias de Saneamento, Obras e Defesa Civil foram acionadas logo após o início da chuva e atuaram na desobstrução de bueiros para acelerar o escoamento da água. No Porto da Barra, a pressão da chuva e o acionamento manual da elevatória atrasaram a abertura das comportas, contribuindo para o acúmulo de água em algumas vias. Apesar dos transtornos, a Defesa Civil informou que não houve danos materiais.

O coordenador da Defesa Civil, Flavio Salme, reforçou que o lixo descartado de forma irregular é responsável pela maior parte dos bloqueios encontrados nas bocas de lobo. Folhas, resíduos domésticos, areia e restos de obras acabam arrastados pela chuva e impedem a passagem da água.



“Pedimos que a população contribua: não coloque o lixo para fora durante a chuva; recolha-o e disponibilize apenas nos horários de coleta. Materiais de construção devem ser armazenados dentro do imóvel e descartados somente em caçambas. Manter quintais e calçadas limpos é fundamental, pois tudo isso acaba indo para os bueiros e impedindo o escoamento”, orientou Salme.



A Prefeitura destacou que a limpeza dos bueiros é feita diariamente pelas equipes de Serviços Públicos, mas reforçou que a participação da população é essencial. Em caso de pontos de alagamento ou bueiros entupidos após chuva, os moradores podem acionar a Defesa Civil e as equipes de Saneamento para atendimento imediato.