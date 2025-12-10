Hasteamento da Bandeira Azul para a temporada 2025/2026Ascom
A cerimônia contou com a troca oficial das bandeiras, feita pelo secretário do Clima e Sustentabilidade, Evanildo do Nascimento. O selo Bandeira Azul atesta padrões internacionais de excelência em qualidade da água, gestão ambiental, segurança, educação ambiental e serviços aos visitantes — critérios que Búzios vem aprimorando ano após ano.
As praias Azeda/Azedinha e Tucuns avançam para a segunda temporada de certificação. Em Tucuns, o hasteamento está marcado para esta quinta-feira (11), enquanto Azeda/Azedinha receberão a bandeira nesta sexta-feira (12).
A principal novidade desta edição é a inclusão da Praia de José Gonçalves, que conquistou o reconhecimento pela primeira vez e terá sua bandeira hasteada na próxima segunda-feira (15).
Com quatro praias certificadas, Búzios reafirma seu compromisso com a sustentabilidade e com a oferta de experiências de qualidade para moradores e turistas, consolidando-se como referência ambiental no litoral brasileiro.
