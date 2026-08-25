Mateus Henrique Carvalho de Souza - Polícia Civil

Mateus Henrique Carvalho de SouzaPolícia Civil

Publicado 25/08/2026 13:12

Búzios - Um homem identificado como Mateus Henrique Carvalho de Souza foi preso nesta segunda-feira (24), na Avenida Dois Amores, no bairro Tucuns, em Armação dos Búzios, suspeito de associação para o tráfico de drogas. A - Um homem identificado como Mateus Henrique Carvalho de Souza foi preso nesta segunda-feira (24), na Avenida Dois Amores, no bairro Tucuns, em Armação dos Búzios, suspeito de associação para o tráfico de drogas. A prisão foi realizada por policiais civis da 127ª DP durante patrulhamento na região, apontada pela polícia como área de atuação do tráfico de entorpecentes

De acordo com a ocorrência, os agentes teriam visualizado Mateus em uma situação que, segundo a equipe, seria compatível com a atuação de olheiro e vendedor de drogas. Durante a abordagem, os policiais afirmam que ele passou a fotografar e filmar o veículo utilizado pela equipe.

Ainda segundo o registro, Mateus teria informado aos policiais que trabalhava como olheiro e vendedor de entorpecentes para o tráfico local. Ele teria relatado que exercia a função para quitar uma dívida de aproximadamente R$ 2 mil com o tráfico, decorrente da perda de uma carga de drogas.

Conforme o relato apresentado à polícia, Mateus receberia cerca de R$ 150 por semana para desempenhar a atividade. Ele também teria afirmado que começou a trabalhar para o tráfico devido a dificuldades financeiras para sustentar a filha menor de idade.

Durante a abordagem, os policiais tiveram acesso ao celular de Mateus após ele fornecer a senha. Na análise do aparelho, foi encontrado um grupo de mensagens cujo nome estaria dissimulado como “PASSEIO DE BARCO”.

Segundo a polícia, as conversas encontradas no grupo indicariam o monitoramento da circulação de viaturas da Polícia Militar e da Polícia Civil em áreas apontadas como dominadas pelo tráfico, especialmente nos bairros Cem Braças e Tucuns.

Ainda no celular, os agentes localizaram uma conversa com um indivíduo identificado como Salah Maleico. Conforme o registro policial, as mensagens indicariam tratativas relacionadas à compra e venda de entorpecentes, além da realização e do recebimento de pagamentos referentes a cargas de drogas.

A ocorrência também registra que foi necessário o uso de algemas porque Mateus teria tentado fugir durante a abordagem.

Os prints das conversas mencionadas pelos policiais foram anexados ao registro de ocorrência para subsidiar as providências legais. Mateus foi levado para a 127ª DP, junto com o aparelho celular apreendido, onde o caso foi apresentado à autoridade policial para as medidas cabíveis.

A prisão foi registrada sob o RO 127-03431/2026, com enquadramento no artigo 35 da Lei 11.343/06, que trata do crime de associação para o tráfico.

A reportagem não conseguiu localizar Mateus Henrique Carvalho de Souza ou sua defesa para comentar as acusações. O espaço permanece aberto para manifestação.

