Mateus Henrique Carvalho de SouzaPolícia Civil
Polícia prende suspeito de monitorar viaturas e vender drogas em Búzios
Elemento teria relatado aos agentes que exercia a função para quitar uma dívida de aproximadamente R$ 2 mil com o tráfico
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Araruama: Denunciante relata oferta de R$ 300 mil para mudar depoimento
Declarações citam vereadores Magno Dheco e Thiago Pinheiro, em novo capítulo sobre tentativa de homicídio de empresário
Fábio do Pastel entrega escola quilombola revitalizada e mira ampliação em São Pedro
Unidade em Botafogo, que é considerada a primeira da rede municipal no Rio de Janeiro, já oferece o 2º segmento do Ensino Fundamental, recebeu melhorias estruturais e deve ganhar novas salas de aula
Projeto leva Judiciário para dentro das escolas em Búzios
Alexandre Martins, Miguel Alencar, José Muiños Piñeiro Filho e Cláudio de Mello Tavares participaram do encontro com alunos
Daniela aposta na Expo Agro para projetar Araruama
Prefeita projeta R$ 4,5 milhões em impacto direto e aposta na feira para aquecer turismo e comércio
Incêndio de grandes proporções atinge Morro da Brava, em Búzios
Chamas puderam ser vistas de diferentes pontos da cidade na tarde desta quinta-feira (20)
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