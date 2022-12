O acusado foi encaminhado para a 126ª DP, autuado e preso. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/12/2022 15:03

Um homem, identificado como R.M.C., de 25 anos, foi preso após furtar cabos de energia na subestação da Prolagos, concessionárias responsável pelo abastecimento de água e esgoto, no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na noite deste domingo (25).

O criminoso foi capturado ainda no local, após ser flagrado pela Polícia Militar. Conforme a ocorrência, ele estava com uma bolsa contendo o material. Ao ser indagado, o elemento disse que iria vender os cabos em um ferro velho no bairro Boca do Mato.

