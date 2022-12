O rapaz deixa esposa e filha. O sepultamento será realizado na cidade natal. - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 26/12/2022 15:07

Um rapaz de 27 anos, natural de Teresópolis, na região Serrana do Rio, morreu afogado em uma praia de Cabo Frio, município da Região dos Lagos, no início da tarde deste domingo (25).

A vítima, identificada como Jonathan, estava em uma praia no Portal de Santo Antônio, no distrito de Tamoios, quando imergiu. O afogamento aconteceu por volta das 12h30 e o cadáver foi localizado instantes depois por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

O corpo de Jonathan foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade e a ocorrência registrada na 126ª DP. O rapaz deixa esposa e filha. O sepultamento será realizado na cidade natal.