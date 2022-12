Criminosos usam caminhões-pipa para furtar água na Região dos Lagos e trocam tiros com a PM - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 29/12/2022 17:34

Dez ligações clandestinas de água foram encontradas no bairro Tangará, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, durante uma operação deflagrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) em conjunto com da Polícia Ambiental nesta quinta-feira (29). Os criminosos utilizavam as instalações para abastecer caminhões-pipa que eram levados para outras áreas da cidade e para Armação de Búzios.

De acordo com o chefe de fiscalização do Inea, Alexandre Pessanha, os agentes foram recebidos a tiros pelos bandidos, o que impossibilitou que prisões fossem realizadas.

“Quando chegamos lá só tinham as marcas [de tiro] e o equipamento”, afirmou. O local é controlado pelo tráfico de drogas na região.

As bombas que coletavam a água roubada foram apreendidas e encaminhadas à delegacia de Cabo Frio, as instalações foram cortadas e o local foi lacrado. A operação tem como objetivo combater a exploração e furto de recursos hídricos na cidade.