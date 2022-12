Cabo Frio

Tempo abafado deixa Praia do Forte, em Cabo Frio, lotada

A temperatura máxima prevista para o dia é de 30°C e mínima de 21°C. Para esta noite, de acordo com a Marinha do Brasil, existe um aviso de vento forte, com força 7/8 e com rajadas

