Operação identifica 736 furtos de energia em Cabo FrioDivulgação

Publicado 27/12/2022 14:58 | Atualizado 27/12/2022 14:58

Na última semana, 736 “gatos” foram identificados em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, durante uma ação conjunta entre uma concessionária e a Polícia Civil. Na operação, denominada “Energia Legal”, uma pessoa foi presa em flagrante por furto de energia e outras três ocorrências relacionadas a fraudes no consumo de energia foram registradas na 126ª DP.

Ainda de acordo com a Enel Distribuição Rio, concessionária participante da ação, além de ser crime, com pena prevista de até oito anos de reclusão, as ligações irregulares impactam negativamente a qualidade do serviço prestado, prejudicando os consumidores com maior número de interrupções e, por muitas das vezes, dificultando o restabelecimento da energia elétrica.

Além disso, se os “gatos” não existissem, as tarifas poderiam ser reduzidas em cerca de 5%, conforme estimativa da empresa.