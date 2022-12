O autor do crime permaneceu preso, autuado em flagrante por tentativa de homicídio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 27/12/2022 14:46

Um homem de 48 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na Rua Governador Valadares, no bairro São Cristóvão, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na madrugada desta terça-feira (27). Um elemento acusado do crime foi preso.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados no Hospital Central de Emergências, onde a vítima havia dado entrada com perfuração no corpo causada por golpe de faca.

Na unidade de saúde, um homem, identificado como D.D.M.X., de 33 anos, estava muito alterado e desacatando os funcionários. Militares do Corpo de Bombeiros que estavam no local conseguiram arrecadas uma tesoura com o elemento, que acabou sendo detido e encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

Na distrital, a guarnição encontrou, ainda, uma faca dentro de uma bolsa que estava com o acusado. A polícia recebeu informações dos funcionários do HCE que o preso estava procurando saber o estado de saúde da vítima, “se o mesmo estava vivo e falando”. Novamente em diligência no hospital, os agentes colheram depoimento da vítima, que confirmou que o criminoso detido era o mesmo homem que havia desferido os golpes de faca.

O autor do crime permaneceu preso, autuado em flagrante por tentativa de homicídio. Ele já possuía uma outra passagem policial, por lesão corporal com uso de arma branca.