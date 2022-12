Fogos em Cabo Frio com barulho? - Arquivo

Publicado 27/12/2022 13:34

Que a cidade de Cabo Frio, na Região dos Lagos, terá show pirotécnico na Praia do Forte e em Tamoios já é um fato confirmado. Porém, uma dúvida paira no ar: o Município fará queima de fogos com ou sem barulho? É que, conforme uma lei de autoria do vereador Davi Souza (PDT) e promulgada pelo presidente da Câmara, Miguel Alencar (União), em 23 de novembro último (Lei 3.632/2022), está proibida a queima, soltura e a comercialização de fogos de artifício com efeito sonoro ruidoso no município.



Procurada pela reportagem do O Dia, a Prefeitura confirmou os fogos, mas não confirmou se serão silenciosos.



O autor da medida também falou com o Dia. “Estou na expectativa que cumpra a lei, assim como fará Búzios, Saquarema e Rio de Janeiro”, disse Davi.