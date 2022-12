Orla do Peró às escuras deixa moradores apreensivos - Arquivo

Publicado 28/12/2022 13:39

Moradores e turistas do Peró já não sabem mais o que fazer para que a prefeitura de Cabo Frio resolva o problema da escuridão na orla da praia. A situação, segundo quem mora na região, já se arrasta há muitos dias. E agora, com a alta temporada começando e a cidade enchendo, a tensão aumenta pela insegurança.



Relatos feitos ao Dia dão conta de que a população está com medo da Praia do Peró. Mulheres e idosos são os que mais evitam passar pelo local no fim da tarde e noite, por causa do breu. Nem a PM circula por lá à noite, de acordo com esses relatos.



O proprietário de uma pousada do bairro disse que a situação está bastante perigosa. “Tá brabo. Já liguei para a Comsercaf, para a secretaria de Obras. Ficam empurrando a culpa pra outros, mas não quero saber de quem é a culpa, quero é que se resolva, vamos ficar no escuro até quando?. Isso aqui tá um perigo, essa noite mesmo tentaram invadir o hotel, o segurança não tinha como ver nada. Por mais que eu tenha iluminação dentro do hotel, a rua a gente não vê. O pessoal fica se escondendo nos quiosques pra usar droga ou sei lá o quê, e ninguém vê, porque está um breu”, contou ele.



E não termina por aí, ele já pediu ajuda à PM também. “Liguei para conhecidos na polícia, pedindo uma força, e a própria PM disse que está com dificuldade de chegar lá porque não enxergam nada à volta. Olha que loucura”, destacou o empresário.

O QUE DIZ A PREFEITURA



A reportagem do Dia pediu uma explicação à Prefeitura sobre o problema e qual a previsão do mesmo ser sanado. De acordo com a assessoria de Comunicação, o problema da escuridão foi por conta de ligações irregulares de energia dos quiosques junto ao poste principal (onde as ligações dos estabelecimentos são feitas), o que causou a pane. E para consertar o dano, foi necessário desligar a iluminação pública.



O problema envolveu cinco quiosques, segundo a Prefeitura. Todos estavam com relógio de energia dando curto e um deles já estava sem luz. Para resolver a questão, teve que quebrar tudo, já que a fiação fica abaixo do solo, e verificar onde estava o curto. Antes disso, porém, a energia da orla teve que ser desligada.



A previsão é que a obra seja concluída nos próximos dias e a energia, religada.