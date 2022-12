A temperatura máxima prevista para o dia é de 30°C e mínima de 21°C - Anna Clara Laurindo (RC24h)

A temperatura máxima prevista para o dia é de 30°C e mínima de 21°CAnna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 28/12/2022 13:36

A sensação térmica nesta quarta-feira (28), em Cabo Frio, já passa dos 30°C. Além disso, sem muito vento para espantar o calor, e o tempo abafado, a alternativa para muitos turistas e moradores é ir até a Praia do Forte, para se refrescar na água com 23°C de temperatura.

Segundo a meteorologia, porém, o dia continua classificado como instável, por conta de efeitos de circulação pós-frontais, que dão lugar a uma Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS, favorecendo a formação de nuvens. Mas sem previsão de chuva.

A temperatura máxima prevista para o dia é de 30°C e mínima de 21°C. A umidade relativa do ar tem a máxima prevista de 94% e mínima de 72%.

Os Raios Ultravioletas continuam com índice extremo, classificado no grau 13 e, por isso, tornando necessário o uso e abuso da proteção solar. Também, para esta noite de quarta-feira (28), de acordo com a Marinha do Brasil, existe um aviso de vento forte, com força 7/8 e com rajadas.