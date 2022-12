Comparado a 2021, que o município recebeu 800 mil turistas, o número caiu cerca de 25% - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 27/12/2022 17:37

O fim do ano já chegou e, para muitas pessoas, as férias vêm de brinde. Com o aguardo de 205 mil veículos vindo em direção à Região dos Lagos pela RJ-124 entre esta terça (27) e sábado (31), em Cabo Frio, a expectativa inicial é de 600 mil visitantes neste finalzinho de ano. Comparado a 2021, que o município recebeu 800 mil turistas, o número caiu cerca de 25%.



Pela ponte Rio/ Niterói, de acordo com a concessionária Ecoponte, a estimativa é que, entre quinta (29) e sábado (31), 250 mil veículos atravessem a pista em direção à Costa do Sol.



O município atribui a queda ao tempo reduzido que o público terá para curtir, já que, neste ano, os visitantes não vão contar com feriadão. A passagem do dia 31 de dezembro para 1º de janeiro acontece no fim de semana, ou seja, já na próxima segunda-feira (2), muitas pessoas trabalham.