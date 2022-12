Tempo de travessia na Ponte Rio/Niterói em direção à Região dos Lagos quase triplica nesta quarta (28) - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 28/12/2022 19:13

Motoristas que estão vindo para a Região dos Lagos nesta quarta-feira (28), com o intuito de passar a virada de ano, precisam ter paciência por conta do trânsito. Fluxo intenso está sendo registrado na RJ-124, onde a concessionária Via Lagos, responsável pela rodovia, estima a travessia de 39 mil veículos até o fim do dia, e na Ponte Rio/Niterói, onde o tempo de passagem, que normalmente é de 13 minutos, quase triplicou, chegando a 35 min.

A retenção também é vista na BR-101/RJ. O movimento é justificado a partir do momento em que a ocupação hoteleira das cidades mais procuradas da Costa do Sol, que são Arraial do Cabo, Búzios e Cabo Frio segundo a Auto Viação 1001, que faz linhas da capital e de SP para a Região dos Lagos, ultrapassa 95%. A previsão de visitantes nestes municípios, respectivamente, é: 500 mil, 300 mil e 600 mil.

Além disso, a Auto Viação 1001 espera, comparado ao ano passado, um aumento de 34% na demanda de viagens. Para atender o número, foi necessária a implementação de 1.300 horários extras.

Até o dia 31, véspera do Réveillon, o fluxo de veículos deve ficar ainda maior, portanto, para vir à região, é importante ter consciência que o tempo na estrada será maior que o comum.