Funcionário baleado em peixaria de Cabo Frio precisa de doação de sangue

Funcionário baleado em peixaria de Cabo Frio precisa de doação de sangueLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 02/01/2023 16:07

Após ser atingido por um disparo de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (2) em uma peixaria de Cabo Frio, Sidnei do Amor Divino, carinhosamente apelidado de “Buiu”, precisa de doações de sangue.



Ele foi um dos atingidos durante um feminicídio num estabelecimento do bairro Jacaré, enquanto trabalhava.



Quem quiser e puder ajudar, basta se encaminhar até o Hemolagos, no bairro Passagem, de 8h às 15h. O local coleta sangue na segunda, terça e quarta-feira. Buiu tem a tipo sanguíneo O+.

VÍTIMA IDENTIFICADA



O caso aconteceu no Mercado de Peixe, localizado no bairro Jacaré, por volta das 9h. O responsável pelo crime, segundo a PM, é um homem de 41 anos, identificado como dono do galpão de distribuição de frutos do mar “Central do Camarão”.



Ele teria ido até o local com o intuito de matar a ex-companheira Rosilene Silva, de 39 anos, também dona do estabelecimento.



Ela foi atingida com quatro disparos, foi encaminhada para um hospital particular de Cabo Frio, mas não resistiu.



Durante o crime, Buiu também foi baleado. Ele foi socorrido e encaminhado para o HCE da cidade. Conforme parentes, a vítima está passando por cirurgia neste período da tarde.