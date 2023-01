Mulher morre após ser baleada em peixaria de Cabo Frio - Reprodução/ internet

Publicado 02/01/2023 13:59 | Atualizado 02/01/2023 14:43

Uma empresária de 39 anos foi baleada com quatro tiros em uma peixaria de Cabo Frio, na Região dos Lagos. Ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. Segundo a ocorrência, o caso aconteceu na manhã desta segunda-feira (2), no bairro Jacaré. O suspeito de ter cometido o feminicídio é o ex-companheiro da vítima, de 42 anos.

Segundo informações iniciais, ela era a dona do estabelecimento e essa não teria sido a primeira vez que o homem tentou matá-la. Além disso, durante a ocorrência, de acordo com as autoridades, um funcionário do estabelecimento também foi atingido. Os dois foram encaminhados para o hospital.

Não há informações sobre o estado de saúde do homem, que foi atendido no HCE (Hospital Central de Emergência).