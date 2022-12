Homem e adolescente são detidos com entorpecentes em Cabo Frio - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 30/12/2022 13:41

Um homem e um adolescente foram detidos com entorpecentes no final da manhã desta quinta-feira (29) no bairro Jardim Esperança, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a ocorrência, a Polícia Militar recebeu informações sobre os dois elementos que estavam na Rua Manduca Cedro. Em diligência no local, os acusados tentaram fugir ao perceberem a aproximação dos agentes, mas foram capturados.

Com eles, a PM arrecadou 198 cápsulas de cocaína, 105 buchas de maconha, 42 pedras de crack, R$ 100 em espécie e um aparelho celular.

Ambos confessaram ser ‘vapor’ do tráfico de drogas da comunidade e foram encaminhados para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), sendo o homem autuado e preso por tráfico de drogas e o adolescente apreendido por crime análogo.