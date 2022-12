Praia do Forte, em Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 29/12/2022 18:05

A quinta-feira (29) é de tempo ainda instável em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, devido a passagem de uma frente fria pelo oceano e que atua concomitantemente a canalização de umidade em função da Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS, deixando o céu nublado e com previsão de chuva a partir da tarde, podendo ser de moderada a forte a noite. A temperatura máxima prevista é de 30°C e mínima de 22°C.

O vento nesta manhã segue sentido Sudeste a 13Km/h, com rajadas de 24Km/h, mudando para Sudoeste a tarde e, novamente, Sudeste a noite. Durante a madrugada, sentido Nordeste. A intensidade máxima prevista é de 19Km/h, até às 13h.

Para esta noite de quinta (29), existe um alerta meteorológico sobre a possibilidade de mau tempo e chuva forte. Portanto, é aconselhável evitar locais e situações de risco.

Como é possível observar nas imagens, na Praia do Forte, a área conhecida como Forte de São Mateus, mais frequentada por famílias e pessoas com crianças e idosos – pelo fato de as ondas não serem tão fortes -, ainda está com a movimentação tranquila, porém, quem for de carro precisa correr… os estacionamentos já estão lotando. Na área mais central e na direção do Malibu é onde a maior concentração de pessoas está, e achar um espaço vago na areia já é tarefa difícil.