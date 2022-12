Praia do Forte, em Cabo Frio - Andréa Reys (RC24h)

Praia do Forte, em Cabo FrioAndréa Reys (RC24h)

Publicado 30/12/2022 13:54

Como já dizia a previsão do tempo, a chuva resolveu aparecer em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, na tarde desta quinta-feira (29) e, nesta sexta (30), segue durante todo o dia, ainda por conta da atuação de uma frente fria alinhada a uma Zona de Convergência do Atlântico Sul – ZCAS.

O tempo instável, chuvoso e com céu nublado fazem com que a temperatura não seja tão elevada, ficando com a máxima prevista de 26°C e mínima de 21°C. O vento está no sentido Sudeste a 13Km/h, com rajadas de 28Km/h. Na parte da noite, muda para Nordeste. A intensidade máxima prevista é de 29Km/h, a partir das 23h.

Na Praia do Forte, é claro que o tempo não ajuda os turistas que querem aproveitar o local. Porém, corajosos estão chegando com cooler, guarda-sol e guarda-chuva… tudo para não perder nenhum dia de curtição.

Agora, a pergunta que fica é: Como estará o tempo no dia de Réveillon?

Neste sábado (31), segundo a meteorologia, o céu ficará encoberto durante todo o dia, com chuva fraca e isolada. No horário da virada, meia noite, a temperatura estará em 19°C e com grande possibilidade de estar chovendo.

Já no domingo, primeiro dia de 2023, o tempo não deve sofrer graves mudanças. A probabilidade é de dia chuvoso e com céu nublado. As temperaturas irão variar entre 23°C e 26°C.