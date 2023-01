Política Costa do Sol

Dr. Serginho toma posse como Secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação do RJ

Deputado estadual mais votado da história da Região dos Lagos, Dr. Serginho (PL) foi empossado nesta segunda-feira (2). A cerimônia de posse ocorreu em conjunto com todas as outras pastas do governo, no Palácio Guanabara. Com isso, Serginho, reeleito com 123.739 votos, se licencia do cargo de deputado para assumir novamente a pasta do Estado

Publicado há 1 hora