Thiago de Oliveira, ex-marido e suspeito da autoria do feminicídio contra a empresária Rosilene SilvaLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 03/01/2023 17:08

REGIÃO DOS LAGOS - Thiago de Oliveira, ex-marido e suspeito da autoria do feminicídio contra a empresária Rosilene Silva, segue foragido da justiça. O crime aconteceu no Mercado do Peixe de Cabo Frio, que fica no bairro Jacaré, na manhã desta segunda-feira (2). A vítima chegou a ser encaminhada para uma unidade de saúde particular, mas, devido à gravidade dos ferimentos, morreu. A motivação seria o fato dele não aceitar o término do relacionamento.

Um funcionário do local, conhecido como ‘Buiu’, também foi atingido e encaminhado para o HCE da cidade. Ele passou por cirurgia e, na tarde desta terça (3), segundo familiares, segue em estado gravíssimo.

Antes de cometer o ato contra a ex-esposa, Thiago teria tomado café com os funcionários da peixaria, sem dar indicio algum de que cometeria os disparos.

Durante o crime, o Thiago, que tem 42 anos, atingiu a ex-companheira com quatro tiros e, conforme conhecidos, esta não seria a primeira vez que o mesmo teria ido atrás da vítima, que tinha 39 anos, com intuito de matá-la.

Ele teria invadido, há algumas semanas, o condomínio que Rosilene vivia em São Pedro da Aldeia, mas funcionários do local conseguiram intervir.

Os dois teriam passado o Natal juntos, ainda de acordo com conhecidos. Relatos apontam que o casal estava tentando reatar por ter dois filhos, mas não deu certo e, após Rosilene dar mais um fim ao relacionamento, Thiago teria cometido o feminicídio. A informação não foi confirmada pelas autoridades.

De acordo com as autoridades, Thiago tem várias anotações criminais e Rosilene já estava com medida protetiva contra o mesmo.

AMEAÇAS À FAMÍLIA E SUSPEITA DE PARADEIRO

Conforme amigos próximos de Rosilene, Thiago tem entrado em contato com a família informando que está fortemente armado e que “isso ainda não acabou”, em tom de ameaça. Além disso, ele enviou uma foto segurando um fuzil, com o intuito de intimida-los ainda mais.

As suspeitas são que Thiago tenha fugido para uma comunidade no Rio de Janeiro, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

A 126ª DP (Cabo Frio) segue investigando o caso.