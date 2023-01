Foragido, suspeito de assassinar ex-companheira em Cabo Frio é preso - Ludmila Lopes (RC24h)

Foragido, suspeito de assassinar ex-companheira em Cabo Frio é presoLudmila Lopes (RC24h)

Publicado 03/01/2023 19:18

Após buscas do paradeiro de Thiago de Oliveira, suspeito de assassinar a ex-companheira Rosilene da Silva com quatro tiros, na manhã desta segunda-feira (2), no Mercado do Peixe de Cabo Frio, na Região dos Lagos, a Polícia Rodoviária Federal obteve êxito em encontrá-lo na tarde desta terça (3), durante a tentativa de fuga em uma estrada do município de Casemiro de Abreu.

De acordo com familiares, ao ser abordado pela PRF, Thiago precisou tomar um banho de mangueira, pois se defecou. “Agora vão chamar ele de Thiago Cagão”, disse um parente, que confirmou a prisão do suspeito.

Um funcionário do local, conhecido como ‘Buiu’, também foi atingido e encaminhado para o HCE da cidade. Ele passou por cirurgia e, na tarde desta terça (3), segundo familiares, segue em estado gravíssimo.

AMEAÇAS À FAMÍLIA

Conforme amigos próximos de Rosilene, além de ter cometido o feminicídio, Thiago estava entrando em contato com a família da vítima, os ameaçando e dizendo que “aquilo ainda não tinha terminado”. Além disso, ele enviou uma foto segurando um fuzil, com o intuito de intimidá-los ainda mais.