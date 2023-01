Policiais do 25º BPM apreenderam 357 tiras de maconha e 293 pinos de cocaína - Divulgação/ PM

Publicado 16/01/2023 13:40

Um adolescente de 17 anos foi apreendido com drogas em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, neste fim de semana, pela Polícia Militar. A ocorrência aconteceu no sábado (14), no bairro Estradinha.

Conforme a PM, ao ser abordado após suspeitas, os agentes encontraram 357 tiras de maconha e 293 pinos de cocaína.

Diante dos fatos, o menor, juntamente ao material, foi encaminhado para a 126ª DP (Cabo Frio), onde permaneceu apreendido e à disposição da justiça.