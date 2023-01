Praia das Dunas, Cabo Frio - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 13/01/2023 15:09

Chegou a sexta-feira (13), popularmente conhecida como um dia de azar e de medo, porém, que também pode ser um dia para curtir uma boa praia! O calor e tempo abafado em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, pede um refrescante mergulho no mar, e a Praia das Dunas, como é possível observar nas imagens, é uma excelente opção.

Segundo a meteorologia, a disponibilidade de umidade e ar quente favorecem a formação de nuvens e mantém o tempo instável, com o céu variando entre parcialmente nublado e encoberto.

A temperatura máxima prevista para o dia é de 31°C e mínima de 22°C, mas a sensação térmica já passa dos 35°C. Existe, ainda, uma pequena possibilidade de chuva fraca de forma isolada a tarde, especialmente no distrito de Tamoios.

A umidade relativa do ar tem a máxima prevista de 94% e mínima de 73%, e o vento está no sentido Nordeste a 12Km/h, com rajadas de 24Km/h. A intensidade máxima prevista é de 38Km/h, a partir das 20h.

Fim de Semana:

Quando chega a sexta, a dúvida da maioria das pessoas e, principalmente dos turistas, é: “Será que vai dar praia?”. A resposta, desta vez, é sim. Neste sábado (14), ainda classificado como instável, mas sem previsão de chuva, o dia será de céu claro e diminuição das nuvens. Já neste domingo (15), o céu deve ficar parcialmente nublado, com temperatura máxima de 30°C e mínima de 22°C.