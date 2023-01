Motocicletas com chassi adulterado são apreendidas em Cabo Frio - Divulgação

Publicado 13/01/2023 13:58

Duas motocicletas foram apreendidas, nesta quinta-feira (12), no bairro Gamboa, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

De acordo com a ocorrência policial, uma equipe de Motopatrulha teve atenção voltada para duas motocicletas Honda CG 125cc, sendo uma de cor preta e outra verde, ambas sem placas e com chassis com numerações suprimidas.

Após abordagem, os condutores e veículos foram conduzidos à 126ªDP, onde as motocicletas permaneceram apreendidas para perícia e eles foram autuados e responderão ao art.311 do CP, sendo ouvidos e liberados.