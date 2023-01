O homem foi autuado, permanecendo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. - Divulgação/ pm

Publicado 13/01/2023 13:51

Um elemento foi preso por tráfico de drogas após ser flagrado repassando material suspeito para outro indivíduo, nesta quinta-feira (12), no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, município da Região dos Lagos.

Segundo a Polícia Militar, após denúncia, uma guarnição foi até a Rua Lúcio Gonçalves Trindade e, ao se posicionar de forma estratégica, percebeu o momento em que o suspeito foi até um beco na rua transversal da praça e voltou com algo nas mãos, entregando a algumas pessoas.

Em seguida, a equipe entrou por duas ruas laterais a fim de realizar o cerco. Ao notar a chegada das viaturas, o elemento tentou fugir, mas foi alcançado no interior de um bar. Em abordagem e revista pessoal, foram encontrados três pinos de cocaína e após buscas no local, próximo ao beco onde o acusado estava anteriormente, foi encontrada uma sacola com o restante do material, totalizando 47 cápsulas de cocaína apreendidas.

A guarnição foi até a 126ª DP e posteriormente até a 132ª DP, onde o elemento foi autuado no Art. 33 da Lei 11.343/06, permanecendo preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.