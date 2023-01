Na Praia do Forte, a movimentação na areia e na orla é intensa - Anna Clara Laurindo (RC24h)

Publicado 12/01/2023 14:26

Tempo ensolarado pela manhã e tarde, e chuvoso no fim de tarde e noite: será que esse é o novo padrão do verão em Cabo Frio, município da Região dos Lagos? A resposta para a pergunta não será sim ou não, já que tudo relacionado ao tempo é sobre previsão e não precisão, porém, nesta quinta-feira (12), ainda com a instabilidade na temperatura, devido ao ar quente e a disponibilidade de umidade, que favorecem a formação de nuvens carregadas, existe sim a possibilidade de chuva, que poderá ser ocasionalmente de moderada a forte.

A umidade relativa do ar tem a máxima prevista de 95% e mínima de 75%. O vento segue sentido Nordeste a 11Km/h, com rajadas de 20Km/h, mudando para Sudeste a noite e, novamente, Nordeste durante a madrugada. A intensidade máxima prevista é de 23Km/h, a partir das 23h.

Na Praia do Forte, a movimentação na areia e na orla é intensa. Com a sensação térmica em 36°C, refrescar-se no mar de 24°C de temperatura não é uma opção ruim. É importante relembrar, porém, que os Raios Ultravioleta continuam classificados como extremo, índice 13, então é importante o uso de proteção solar.