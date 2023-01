Integrante de quadrilha que aplicava golpe do ‘bilhete premiado’ na Região dos Lagos é presa - Letycia Rocha (RC24h)

Publicado 11/01/2023 13:37

Uma operação da Polícia Civil deflagrada na manhã desta quarta-feira (11) prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em aplicar golpe do ‘bilhete premiado’ na Região dos Lagos. Durante a ação, foram cumpridos mandados de prisão contra Paulo S.C. e Nilza M.D.. A dupla é acusada de integrar a associação criminosa que também atuada nos estados de São Paulo e Paraná.

De acordo com a Civil Nilza foi capturada em Saquarema. Ela morava em uma residência com o chefe da quadrilha, Paulo, que fugiu para São Paulo quando a primeira fase da operação foi deflagrada. Na ocasião, foram apreendidos telefone e joias subtraídas de vítimas de bilhete premiado em 2018 e três elementos associação criminosa foram presos. O homem continua sendo procurado em São Paulo e Minas Gerais.

As investigações tiveram início em agosto de 2022, após um crime no centro de Cabo Frio, em que a vítima levou um golpe e perdeu R$ 50 mil. A polícia constatou que a quadrilha atuava na Região dos Lagos e na Zona Sul do Rio de Janeiro dede 2018 em razão das joias e telefone apreendidos em setembro de 2022 e pelas provas obtidas do telefone de Nilza.

A organização criminosa, conforme a Polícia Civil, é formada por elementos da capital de São Paulo, Belo Horizonte, em Minas Gerais; e Londrina, no Paraná. Os integrantes estabeleceram domicílio em Saquarema para atuar no estado do Rio.

Além de representar pelas prisões, a Autoridade Policial pediu pelo perdimento de um patrimônio acumulado por Paulo em nome de Nilza avaliado em R$ 1.685.785, sendo uma casa em Saquarema, dois apartamentos em Araruama, uma casa em São Paulo, além de veículos. Os bens serão revertidos para indenização das vítimas e o saldo remanescente incorporado ao patrimônio da PCERJ.