Cabo Frio tem Praia do Forte lotada nesta terça-feira (10) de céu encobertoAnna Clara Laurindo (RC24H)

Publicado 10/01/2023 15:39

É fato que o tempo em Cabo Frio, município da Região dos Lagos, não tem sido dos melhores para se curtir a Praia do Forte, porém, nada foi capaz de afastar os banhistas do local. Nesta terça-feira (10), mesmo com o céu encoberto por nuvens e possibilidade de chuva a qualquer momento, a praia está lotada.

No momento, a temperatura varia na casa dos 27°C, mas o tempo abafado ajuda a aumentar a sensação térmica, que está em 30°C. A temperatura mínima prevista é de 23°C. A umidade relativa do ar está em 84%. O vento segue sentido Nordeste, a 18km/h.

Para os que estão na Praia do Forte ou pensando em ir, é preciso atenção caso chova, pois ela pode ser acompanhada por raios. Nesse caso, o banhista está vulnerável em qualquer ponto da praia, fazendo com que seja necessário deixar a orla – e não somente sair da água – e procurar um local coberto e seguro.