Confusão entre policial e deputado Filippe Poubel termina com tiro em boate de Cabo FrioLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/01/2023 17:51

Uma confusão envolvendo um policial militar e o deputado Filippe Poubel (PL) na madrugada do último sábado (7) terminou com tiro em uma boate no Boulevard Canal, em Cabo Frio. O disparo foi realizado pelo PM Leonardo Viana, que afirma ter sido “acuado” pelo parlamentar e o sócio, Diogo Souza – o capitão Diogo, conforme depoimento na 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP).

Segundo a polícia, a briga começou depois que Leonardo reclamou de ser atingido por uma pedra de gelo na área destinada a fumantes no Buda Beach. Neste momento, teve início um alvoroço e Poubel e seguranças agrediram o policial.

Já do lado de fora do estabelecimento, uma nova confusão foi iniciada e o PM disparou uma arma quando foi agredido fisicamente pelo capitão Diogo. Ele confessou à policia ter atirado em direção ao canal, em frente à boate.

Agentes do 25º BPM foram acionados para a ocorrência e todos os envolvidos foram encaminhados para a 126ª DP, onde o caso foi registrado e segue em apuração.

Em nota ao Dia, a assessoria do deputado Filippe Poubel afirmou que a confusão foi iniciada após o militar ser retirado do estabelecimento por seguranças por “importunar uma mulher e agredir um homem”.

Ainda segundo a assessoria, o deputado Filippe Poubel “tentou acalmar esse policial militar, mas o mesmo estava transtornado. Do lado de fora da casa, esse policial ameaçou funcionários e clientes, disparou tiros a esmo, tendo ainda desrespeitado e agredido seguranças do deputado, que também são policiais militares”.

O parlamentar presta informações à Polícia Civil e disponibilizará imagens do policial militar atirando do lado de fora do estabelecimento comercial. Além disso, uma cápsula deflagrada também será encaminhada para a perícia.