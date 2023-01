Moradores da Região dos Lagos participaram de atos golpistas em Brasília - Letycia Rocha (RC24h)

Moradores da Região dos Lagos participaram de atos golpistas em BrasíliaLetycia Rocha (RC24h)

Publicado 09/01/2023 16:02

Moradores das cidades da Região dos Lagos tiveram participação nos atos golpistas e terroristas praticados por bolsonaristas radicais neste domingo (8) em Brasília. Entre os criminosos, estão políticos e empresários dos municípios.



Um coletivo foi fretado e os extremistas tiveram transporte gratuito até a Capital Federal, onde o Congresso Nacional, Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal (STF) foram completamente depredados.



Bolsonaristas de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo, Iguaba Grande e Rio das Ostras estão envolvidos e, segundo informações, assessores do parlamento aldeense ajudaram a financiar as ações terroristas.



Quem tiver identidade de pessoas que participaram dos atos de terrorismo político em Brasília ou mesmo de financiadores, pode encaminhar, de forma anônima e com eventuais provas para o SAC do MPF: https://mpf.mp.br/servicos/sac.



Uma página no Instagram também foi criada com o intuito de identificar pessoas que participaram do ato terrorista. A conta @contragolpebrasil já possui 643 mil seguidores. A cada publicação, a foto da pessoa que teria participado do ato é publicada e o perfil, marcado.



Além das investigações que estão em andamento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública criou o e-mail denuncia@mj.gov.br para receber informações e imagens sobre atentados terroristas.



Segundo a Polícia Civil, até as 23h deste domingo, 300 pessoas haviam sido presas por participar dos atos de vandalismo.